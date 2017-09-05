Усман Дембеле: "Мбаппе поддерживал меня, когда с трансфером в "Барселону" возникли проблемы"

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле признался, что его партнер по сборной Франции Кильян Мбаппе, летом сменивший "Монако" на "ПСЖ", успокаивал его, когда в процессе перехода из дортмундской "Боруссии" возникли сложности. Нападающий отметил, что соотечественник порадовался тому, что он подписал контракт с каталонцами.

- Мбаппе - хороший партнер по сборной. Мы часто общаемся, говорили мы и во время того, как осуществлялся мой трансфер, - цитирует Sport.es Дембеле. - Он порадовался за меня. А когда с переходом возникли сложности, поддерживал и успокаивал меня. Кильян говорил, что это вопрос времени, но я хотел, чтобы все закончилось как можно скорее.