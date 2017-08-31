Уроженец Кемерово Бек перешел в "Штутгарт"

Защитник "Бешикташа" Бек Андреас подписал контракт со "Штутгартом", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до лета 2019 года.
Напомним, что 30-летний игрок ранее выступал за "швабов" с 2005 по 2008 год. В прошлом сезоне в составе "Бешикташа" Бек во всех турнирах провел 30 матчей и забил один гол.
Отметим, что Бек родился в городе Кемерово в 1987 году. Спустя три года семья футболиста переехала в Германию.
Medizincheck bei Mannschaftsarzt Dr. Mario #Bucher✅– VfB Stuttgart (@VfB) 31 августа 2017 г.
Vertragsunterschrift ✅
Herzlich willkommen zurück beim #VfB, Andreas #Beck! pic.twitter.com/WmNfiZOXPg