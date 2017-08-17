10:48 | Футбол — Трансферы

"Урал" подтвердил переход Лунгу в "Аланьяспор"

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"Урал" на официальном сайте подтвердил переход нападающего Чисамбы Лунгу в "Аланьяспор". 26-летний игрок уже провел первую тренировку за новый клуб.

– Чисамба Лунгу навсегда вписал свое имя в историю "Урала", и мы с грустью, но с верой в успешное продолжение футбольной карьеры, отпускаем его. Удачи, Чиса! – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что замбиец играл за "Урал" с 2010 года. На его счету 151 матч за клуб, в составе которого он забил 8 мячей и отдал 14 голевых передач. Также Лунгу провел 40 матчей за сборную Замбии.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/6214/

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