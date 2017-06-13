"Урал" объявил о возвращении Ойеволе

"Урал" в своем официальном Твиттере объявил о трансфере защитника Адессойе Ойеволе. О сроках контракта с 34-летним футболистом на данный момент не сообщается.
Нигериец с российским гражданством выступал за клуб из Екатеринбурга с 2007 по 2014 год, после чего провел три года в "Оренбурге". За "Оренбург" на его счету 117 матчей, 6 голов и 3 передачи, за "Урал" – 129 игр, в которых он отметился пятью голами и передачей.
ОФИЦИАЛЬНО: В #ФКУрал возвращается Адесойе Ойеволе! Контракт с 34-летним защитником был подписан накануне. С возвращением в "Урал", Аде!!!– ФК Урал (@FCURAL) 13 июня 2017 г.
alex-ls
зачем такой старый иностранец???
09:42