"Урал" не исключает появления новичков в зимнее трансферное окно

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских заявил, что в команде могут появиться новички.

Ранее "Урал" пополнил белорусский защитник Денис Поляков, который перешел на правах свободного агента.

- Скорее всего, в клубе появятся еще какие-то новички, помимо Полякова, - цитирует Медведевских ТАСС. - Глобальных изменений не предвидится, у нас устоявшийся состав, но точечные приобретения возможны.

"Урал" занимает девятое место в чемпионате России, набрав 22 очка в 17 матчах.

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