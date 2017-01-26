"Уотфорд" арендовал Ньянга у "Милана"

Нападающий М`Бей Ньянг продолжит карьеру в "Уотфорде" на правах аренды, сообщает официальный сайт английского клуба. Отмечается, что 22-летний француз, имеющий гражданство Сенегала, будет выступать в составе команды Вальтера Маццари до конца сезона. При этом английский клуб имеет право выкупа игрока у "Милана" в летнее трансферное окно.

Форвард, который может играть как на фланге, так и на острие атаки, стал третьим приобретением "шершней" в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в "Уотфорде" нападающий будет выступать под 21-м номером.

Ньянг дебютировал в составе "Кана" в 16 лет, после чего внимание на игрока обратило сразу несколько ведущих европейских клубов, в числе которых оказался "Милан". В Италию нападающий перебрался в 2012 году.

В составе "Милана" Ньянг провел 77 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 12 голов.