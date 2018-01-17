Уолкотт официально стал игроком "Эвертона"

"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тео Уолкотта из "Арсенала". Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2021 года.
Уолкотт играл за "Канониров" с 2006 года, провел в составе команды 399 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 78 результативных передач.
– Я перешел сюда, потому что клуб двигается на новый уровень, – цитирует сайт "ирисок" Тео. – Я рад начать новую главу, думаю, этот клуб – подходящее место. Главный тренер очень амбициозен, и я чувствую, что команда идет в правильном направлении.
Happy to confirm I have today joined @everton 🔵⚪ #EFC pic.twitter.com/BSoTJgRXq2– Theo Walcott (@theowalcott) 17 января 2018 г.
Player124
Бестолковый Уолкотт бестолковому Эвертону. Они нашли друг друга.
22:41 17 января
PLUT-IN
клуб двигается на новый уровень в сторону Халла
21:48 17 января
Нефилим
Норм нап) У Эвертона судя по всему баблища не меньше чем у Баварии или Ювентуса))) Потому что в АПЛ играют.
21:10 17 января
sidnet78
обычное спортивное лицемерие
20:56 17 января
Manted
ахаха на какой новый уровень они двигаются,смешно,в десятке то далеко не факт что окажутся вообще!
20:32 17 января