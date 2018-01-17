Уолкотт официально стал игроком "Эвертона"

"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тео Уолкотта из "Арсенала". Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2021 года.

Уолкотт играл за "Канониров" с 2006 года, провел в составе команды 399 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 78 результативных передач.

– Я перешел сюда, потому что клуб двигается на новый уровень, – цитирует сайт "ирисок" Тео. – Я рад начать новую главу, думаю, этот клуб – подходящее место. Главный тренер очень амбициозен, и я чувствую, что команда идет в правильном направлении.