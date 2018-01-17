20:18 17 января | Футбол — Трансферы

Уолкотт официально стал игроком "Эвертона"

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"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тео Уолкотта из "Арсенала". Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2021 года.

Уолкотт играл за "Канониров" с 2006 года, провел в составе команды 399 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 78 результативных передач.

– Я перешел сюда, потому что клуб двигается на новый уровень, – цитирует сайт "ирисок" Тео. – Я рад начать новую главу, думаю, этот клуб – подходящее место. Главный тренер очень амбициозен, и я чувствую, что команда идет в правильном направлении.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Player124

Бестолковый Уолкотт бестолковому Эвертону. Они нашли друг друга.

22:41 17 января

PLUT-IN

клуб двигается на новый уровень в сторону Халла

21:48 17 января

Нефилим

Норм нап) У Эвертона судя по всему баблища не меньше чем у Баварии или Ювентуса))) Потому что в АПЛ играют.

21:10 17 января

sidnet78

обычное спортивное лицемерие

20:56 17 января

Manted

ахаха на какой новый уровень они двигаются,смешно,в десятке то далеко не факт что окажутся вообще!

20:32 17 января