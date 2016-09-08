Унаи Эмери: "Я хотел, чтобы Давид Луиз остался в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери подчернул, что не хотел этим летом расставаться с защитником Давидом Луизом. Бразилец за 38,5 миллиона евро вернулся в "Челси", цвета которого защищал с 2011 по 2014 год.

- Главное, что трансферное окно сейчас закрыто, - цитирует ESPN Эмери. - Клуб могли покинуть еще несколько игроков, так что хорошо, что сейчас все закончилось. Я хотел, чтобы Давид Луиз и другие сильные футболисты остались. Он позвонил мне после матча в Монако, а затем попросил клуб отпустить его. Он сказал, что у него есть хорошее предложение, и я пошел ему навстречу.