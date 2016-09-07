Унаи Эмери: "Пять лет назад просил руководство "Валенсии" купить Гризманна"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери подчеркнул, что его устраивает состав команды. Специалист также отметил: пять лет назад он просил у руководства "Валенсии" подписать Антуана Гризманна, который на тот момент был игроком "Реал Сосьедад".

– Когда я пришел в "ПСЖ", постоянно слышал много имен топ-игроков, которых связывали с нашей командой, – приводит Goal слова Эмери. – Но самые важные футболисты – это те, которые уже в составе. Я знаю Гризманна, но ни разу не говорил с ним. Это очень хороший игрок. Пять лет назад, когда я тренировал "Валенсию", а он выступал за "Реал Сосьедад", я попросил президента клуба подписать его. Но этого не случилось, и теперь француз счастлив в "Атлетико".