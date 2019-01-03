Унаи Эмери: "Никогда не размышляли о переходе Кейлора Наваса в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери на предматчевой пресс-конференции 1/32 финала кубка Англии против "Блэкпула"​ опроверг слухи о переходе голкипера "Реала" Кейлора Наваса в лондонскую команду, сообщает Mirror.

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– Переход Навас в "Арсенал"? Это ложь. "Арсенал" не ищет усиление вратарской позиции, потому что, я думаю – и это правда – мы очень довольны тремя вратарями, которые у нас сейчас есть. Еще раз повторяю – мы никогда не рассуждали о переходе Кейлора Наваса, – приводит слова Эмери Mirror.

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