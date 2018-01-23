14:50 | Футбол — Трансферы

Украинец Вакулко перейдет в "Партизан"?

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Бывший полузащитник "Днепра" Юрий Вакулко близок к переходу в "Партизан", утверждает Hotsport.rs. На данный момент хавбек находится в расположении команды, с которой отправился на сбор, который пройдет на Кипре.

20-летнему украинцу нужно пройти медицинский осмотр. Предполагается, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года.

В минувшем сезоне Вакулко провел в составе "Днепра" 26 матчей в чемпионате Украины и забил два гола. Во второй лиге он отыграл за днепропетровцев 12 матчей, после чего покинул клуб.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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andyk82

Придется петь КАЛИНКУ и кричать-крим је русија!

15:21

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Вот это новость! Все разборки с МОК затмила! Хотя "Партизан Вакулко переходит Украину" было б еще интересней

15:08