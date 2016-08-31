Уилкшир и Маркелов стали игроками "Динамо"

Как ранее и предполагал "СЭ", защитник Люк Уилкшир вернулся в "Динамо". Пресс-служба бело-голубых объявила о трансфере 34-летнего австралийца и нападающего "Оренбурга" Ивана Маркелова. Уилкшир заключил со столичной командой однолетний контракт. Соглашение с 28-летним Маркеловым рассчитано на два сезона. Остальные подробности сделок не разглашаются.

Уилкшир вчера разорвал контракт с "Тереком", за который выступал в прошлом сезоне. На счету ветерана шесть матчей в премьер-лиге за грозненцев. Напомним также, что австралиец уже выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год.

В минувшем сезоне Маркелов отметился 9 голами и 7 результативными передачами в 30 играх первенства ФНЛ и вместе с командой вышел в премьер-лигу. В элитном дивизионе форвард четыре раза выходил на поле, но голов не забивал.

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