"Уфа" подписала защитника сборной Словении

Защитник сборной Словении Боян Йокич подписал контракт с "Уфой", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним рассчитан на 1,5 года. С 2013 по 2016 год он защищал цвета "Вильярреала", а в прошлом сезоне выступал на правах аренды в "Ноттингем Форест". Также в его карьере были "Кьево", "Сошо" и "Горица", с которой в 2006 году выиграл чемпионат Словении в возрасте 19 лет. В сборной он дебютировал в 19-летнем возрасте, провел за нее 82 матча и принял участие в ЧМ-2010.