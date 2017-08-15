Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун перебрался в Индию. Клуб "Керала Бластерс" объявил о подписании контракта с 37-летним англичанином.

В прошлом сезоне Браун выступал за "Блэкберн", также он выступал за "Сандерленд".