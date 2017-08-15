15:51 | Футбол — Трансферы

Уэс Браун перебрался в Индию

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун перебрался в Индию. Клуб "Керала Бластерс" объявил о подписании контракта с 37-летним англичанином.

В прошлом сезоне Браун выступал за "Блэкберн", также он выступал за "Сандерленд".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Господи! Прости мою душу грешную! СЭ всю порнуху выкладывает! Кто слышал об этом игроке и кому нужно переход старого человека через Гималаи в Индию? СЭ становится жёлтой прессой! Сайт перегружен всякими околоспортивными новостями и фотографиями, которые никто не смотрит, и которые повторяются по несколько раз в разных статьях!

16:08