УЕФА не ведет расследования в отношении "Манчестер Сити" по поводу возможного нарушения клубом финансового fair play. Ранее Футбольная лига Испании попросила союз проверить англичан, которые в летнее трансферное окно потратили около 220 миллионов фунтов стерлингов, а продали футболистов на 88 миллионов.

"Расследования по "Манчестер Сити" не ведется. Все сообщения по этому поводу безосновательны", - приводит сообщение УЕФА журналист ВВС Ричард Конвэй.

Напомним, "Манчестер Сити" купил Бенжамена Менди (58 миллионов), Данилу (28,5), Кайла Уокера (51,5), Эдерсона (40) и Бернарду Силву (50). В 2014 году англичане уже были наказаны УЕФА за нарушение финансового fair play. Тогда клуб был оштрафован на 53,6 миллиона фунтов, которые должен был выплатить в течение трех лет.