УЕФА может вынудить "ПСЖ" продать Неймара или Мбаппе

Сегодня, 23 августа, УЕФА вынесет решение по делу о нарушении правила финансового fair play организации летом 2017 года со стороны "ПСЖ", сообщает Onda Cero. По информации источника, международная организация может вынудить французский клуб продать одного из двух дорогостоящих игроков – Неймара или Кильяна Мбаппе, а также резкое сокращение расходов на покупку новых футболистов.

Если действующий чемпион Франции не примет педложенный вариант, ему будет грозить либо очень крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "Реал" в последний день трансферного окна предпримет попытку купить любого из двух лидеров "ПСЖ". По плану боссов "королевского клуба", либо Неймар, либо Мбаппе должен заменить ушедшего в "Ювентус" Криштиану Роналду.

Напомним, бразилец прошлым летом перешел во французский клуб из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Француз, в свою очередь, был арендован у "Монако" с последующим обязательством выкупа прав за 180 миллионов евро.