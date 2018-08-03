Участник ЧМ-2018 Телин, которым интересуется "Локомотив", может перейти в киевское "Динамо"

Форвард "Андерлехта" и сборной Швеции Исаак Телин, которым интересуется "Локомотив", может перейти в киевское "Динамо", утверждает Dhnet.
Железнодорожники предложили за 26-летнего игрока 6 миллионов евро, "Динамо" же хочет взять форварда в аренду с дальнейшей опцией выкупа.
По информации источника, также на Телина претендует "Байер", но фаворитами остаются "Локомотив" и "Динамо", которые сделали конкретные предложения.
Отмечается, что Телин уже не тренируется в составе "Андерлехта", так как с большой долей вероятности покинет клуб.
Телин перешел в бельгийский клуб в 2017 году из "Бордо". В прошлом сезоне он играл в аренде за "Васланд-Беверен", где забил 19 мячей в 33 матчах.
На чемпионате мира-2018 Телин провел четыре матча за сборную Швеции, но не отметился результативными действиями. Его национальная команда дошла до 1/4 финала, где проиграла Англии со счетом 0:2.
Таблица переходов РФПЛ //
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