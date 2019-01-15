"Тюмень" ждет ответа ЦСКА по аренде Гордюшенко

Президент "Тюмени" Александр Попов сообщил "СЭ", что его клуб пока не договорился с ЦСКА об аренде полузащитника Астемира Гордюшенко. В этом сезоне 21-летний хавбек принял участие в двух матчах и отдал голевую передачу в игре с "Арсеналом" (3:0). Он также сыграл в кубковом матче с "Тюменью" (1:1, пенальти – 0:3).

– Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. Пока только разговоры. Мы сделали предложение ЦСКА по аренде полузащитника, они пока думают. Не знаю, когда все прояснится, – сказал Попов. (Виталий Айрапетов)​

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