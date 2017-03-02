22:38 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Тяньцзинь Тэда" приобрел экс-форварда киевского "Динамо" за 12 миллионов евро

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Нападающий "Олимпиакоса" Браун Идейе стал футболистом "Тяньцзинь Тэда", информирует клубная пресс-служба. Согласно китайским СМИ, в новый клуб нигериец перешел за 12 миллионов евро, а его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год.

За свою карьеру Идейе выступал за киевское "Динамо" и "Вест Бромвич", став рекордным трансфером в истории британского клуба (10 миллионов фунтов стерлингов). В "Олимпиакос" он перешел в 2015 году за 5,2 миллиона евро.

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Материалы REN-TV

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