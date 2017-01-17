13:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" хотел приобрести Бензема, Фалькао и Диегу Косту

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Руководство "Тяньцзинь Цюаньцзянь" не стало покупать таких футболистов, как Карим Бензема, Эдинсон Кавани и Диегу Коста. На такой шаг руководство клуба вынуждено было пойти из-за введенного лимита на легионеров.

– Мы хотели купить нового нападающего, и были планы купить Бензема, – приводит Goal.com слова президента клуба Шу Юхуи. – Мы подготовили контракты для Фалькао, Рауля Хименеса, Кавани и Косты. Однако из-за нововведений мы были вынуждены скорректировать свои планы.

Ранее в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел Аксель Витсель.

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