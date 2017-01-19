"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить за Калинича 40 миллионов евро

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич по-прежнему входит в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует Football Italia. Ранее китайский клуб предложил за хорвата 38 миллионов евро, но "фиалки" отвергли это предложение, поскольку хотят выручить от трансфера прописанные в контракте футболиста 50 миллионов. "Тяньцзинь Цюаньцзянь" увеличил сумму до 40 миллионов, предупредив итальянцев о том, что это последнее предложение.

Согласно источнику, итальянцы наверняка согласятся на сделку, поскольку вряд ли любой другой клуб согласится выплатить такую сумму за 29-летнего игрока. Зарплата Калинича в новом клубе составит 12 миллионов евро. Форвард перешел в "Фиорентину" из "Днепра" в 2015 году за 5,5 миллиона евро.