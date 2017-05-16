"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов сделать Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком мира

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" рассчитывает летом заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Как утверждает France Football, китайский клуб намерен сделать 27-летнего габонца самым высокооплачиваемым игроком мира. Ему предложен контракт с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон, за трансфер же игрока клуб, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, готов заплатить 80 миллионов евро. Также отмечается, что интерес к Обамеянгу проявляет "Шанхай Шанган".

В текущем сезоне Обамеянг сыграл в 44 матчах, забил 37 голов и сделал 5 голевых передач.