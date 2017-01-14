"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов предложить 100 миллионов евро за Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти попал в шорт-лист "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Sport Mediaset. Китайский клуб готов предложить за 23-летнего футболиста 100 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте итальянского спортсмена. Белотти может зарабатывать порядка 15 миллионов евро в год. Недавно в "Тяньцзинь" перешел бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

Ранее "Торино" отклонил предложение "Арсенала"​ о покупке форварда за 65 миллионов. В текущем сезоне чемпионата Италии Белотти забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи в 17 матчах. За "Торино" он выступает с 2015 года.