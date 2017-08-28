Туран и Дуглас не покинут "Барселону", если зарплата в новом клубе будет ниже

Дуглас и Арда Туран не намерены уходить из "Барселоны", если потенциальный покупатель не предложит им зарплату на уровне испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, главный тренер команды Эрнесто Вальверде не рассматривает защитника и полузащитника в качестве игроков основной обоймы.

Отмечается, что бразилец и турок готовы остаться без игровой практики, если "Барселона" не найдет им вариантов трудоустройства с подходящей зарплатой.

Напомним, Дуглас перешел в каталонскую команду в 2014 году. За это время он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Сезон-2016/17 он провел, выступая на правах аренды в хихонском "Спортинге" (23 матча, 3 гола, 1 результативная передача). Туран, в свою очередь, выступает за сине-гранатовых с 2015 года. За это время он провел во всех турнирах 55 матчей, забив 15 мячей.