13:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

Туран договорился о контракте с "Шанхай Шэньхуа" с зарплатой в 20 миллионов евро

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Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Китая. Как сообщает Fanatik, 29-летний турок согласовал трехлетний контракт с "Шанхай Шэньхуа" с зарплатой в 20 миллионов евро. Хавбек согласился перебраться к Китай, поэтому руководство китайского клуба сейчас пытается договориться о трансфере с каталонцами.

Арда Туран выступает за "Барселону" с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Там Россию, все, обвиняют, а не Китай скупил выборы в США?.. Если на спорт идут такие миллионы, то в политику и миллиарды насобирают. С китайца по нитке-американцу рубаха..)

13:30

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