Туран договорился о контракте с "Шанхай Шэньхуа" с зарплатой в 20 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Китая. Как сообщает Fanatik, 29-летний турок согласовал трехлетний контракт с "Шанхай Шэньхуа" с зарплатой в 20 миллионов евро. Хавбек согласился перебраться к Китай, поэтому руководство китайского клуба сейчас пытается договориться о трансфере с каталонцами.

Арда Туран выступает за "Барселону" с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.