10:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

Тульский "Арсенал" подпишет нападающего "Нанта"?

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24-летний нападающий "Нанта" Фернандо Аристегьета близок к переходу в тульский "Арсенал", сообщает L'Equipe. Венесуэльский футболист, имеющий также испанский паспорт, числится в "Нанте" с 2012 года, а его контракт с клубом, вернувшимся в лигу 1, истекает в 2017-м. За "Нант" Аристегьета провел в первом и втором дивизионах 45 матчей, забил 9 голов. Также он выступал на правах аренды за "Нант II", "Филадельфия Юнион" в MLS и парижский клуб "Ред Стар".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЦСКА 71

какой-то неизвестный науке зверь, опять шлакомусор агенты пихают в Тулу. Аваль и Фримпонг уже из таких есть, зачем ещё?

11:27

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