Тульский "Арсенал" подпишет нападающего "Нанта"?

24-летний нападающий "Нанта" Фернандо Аристегьета близок к переходу в тульский "Арсенал", сообщает L'Equipe. Венесуэльский футболист, имеющий также испанский паспорт, числится в "Нанте" с 2012 года, а его контракт с клубом, вернувшимся в лигу 1, истекает в 2017-м. За "Нант" Аристегьета провел в первом и втором дивизионах 45 матчей, забил 9 голов. Также он выступал на правах аренды за "Нант II", "Филадельфия Юнион" в MLS и парижский клуб "Ред Стар".