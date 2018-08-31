22:44 | Футбол — Трансферы

Тульский "Арсенал" отзаявил Чаушича


Тульский "Арсенал" отзаявил полузащитника Горана Чаушича. В прошлом сезоне он провел 27 игр в составе команды.

Чаушич подписал контракт с "Арсеналом" летом 2017 года. Соглашение было рассчитано на два сезона.

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