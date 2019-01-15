Тухель звонил Вайглю, чтобы позвать его в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель предпринимает значительные усилия, чтобы заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля. Как сообщает Le Parisien, немецкий специалист заявил руководству "ПСЖ", что 23-летний хавбек – главная трансферная цель для него. Также он лично позвонил Вайглю, чтобы обсудить с ним трансфер.

Тухель знаком с Вайглем по работе в "Боруссии" с 2015 по 2017 год. По данным источника, сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Сам Вайгль тоже хочет сменить команду, поскольку в "Боруссии" не получает практики в этом сезоне.