Тухель встретился с Неймаром, в "ПСЖ" пообещали не продавать бразильца

Руководство "ПСЖ" сообщило новому главному тренеру команды Томасу Тухелю и своем намерении сохранить форварда Неймара в составе, сообщает Suddeutsche Zeitung. Специалист уже провел встречу с бразильцем.

В ближайшее время Тухель отправится в Бельгию, где пройдет курс обучения французскому языку.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном трансфере Неймара в "Реал". Прошлый сезон стал для 26-летнего футболиста первым во французской лиге после перехода из "Барселоны". В 20 матчах чемпионата он забил 20 мячей и сделал 16 передач.