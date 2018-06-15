Трое игроков могут покинуть туринский "Ювентус"

Полузащитник Стефано Стураро, Роландо Мандрагора и Альберто Серри могут покинуть "Ювентус" в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По данным издания, в Стураро заинтересованы английские "Эвертон" и "Вест Хэм Юнайтед", а сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

Мандрагора, который прошедший сезон провел в аренде в "Кротоне", может перейти в "Дженоа". За переход 20-летнего итальянца генуэзцы могут заплатить 15 миллионов евро.

На 22-летнего Роберто Черри, который прошлый сезон также провел в аренде в "Перудже", претендуют немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт) и "Кальяри".