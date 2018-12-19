Три игрока "Лиона" вошли в сферу интересов "Барселоны"

Сразу несколько футболистов "Лиона" попали в сферу интересов "Барселоны". Как сообщает sport.es, каталонский клуб рассматривает возможность подписания полузащитников Танги Ндомбеле и Уссема Ауара, а также нападающего Набиля Фекира.

По данным источника, Ауар и Ндомбеле рассматриваются в качестве альтернативы Адриену Рабьо и Френки де Йонгу, если "Барселоне" не удастся договориться с этими хавбеками. Что касается Фекира, то конкуренцию "Барселоне" готовы составить английские клубы и "Бавария".

Напомним, что "Барселона" и "Лион" встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.