Три футболиста "Интера" перешли в "Парму"

"Парма" подписала троих игроков "Интера". К "крестоносцам" присоединились 30-летний хавбек Жонатан Биабиани, а также защитники 19-летний Алессандро Бастони и 20-летний Федерико Димарко.
Benvenuti #Biabiany, #Dimarco e #Bastoni! 💛💙– Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 7 августа 2018 г.
📝➡ https://t.co/XS9C6U1hgi#ChinoisiAmo #DifendiamolA pic.twitter.com/EeS6VYnlwY
"Парма" осуществила полноценный трансфер Биабини, а Бастони и Димарко арендованы на сезон.
В минувшем сезоне Биабини выступал на правах аренды в составе "Спарты", провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Бастони был в аренде в "Аталанте", в составе которой провел 4 игры. Димарко выступал за "Сьон" (аренда) и принял участие в 9 матчах.