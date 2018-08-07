Три футболиста "Интера" перешли в "Парму"

"Парма" подписала троих игроков "Интера". К "крестоносцам" присоединились 30-летний хавбек Жонатан Биабиани, а также защитники 19-летний Алессандро Бастони и 20-летний Федерико Димарко.

"Парма" осуществила полноценный трансфер Биабини, а Бастони и Димарко арендованы на сезон.

В минувшем сезоне Биабини выступал на правах аренды в составе "Спарты", провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Бастони был в аренде в "Аталанте", в составе которой провел 4 игры. Димарко выступал за "Сьон" (аренда) и принял участие в 9 матчах.