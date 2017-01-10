Тренер случайно сообщил о переходе Ромулу во "Фламенго"

Тренер Клеожонес Серенсе случайно выдал информацию о переходе хавбека "Спартака" Ромулу во "Фламенго". На своей странице в Instagram он опубликовал видео тренировки хавбека и написал: "Последняя тренировка перед презентацией в новом клубе. Ромулу ("Фламенго"). Удачи в новом сезоне". Однако спустя какое-то время он отредактировал запись, написав "Тренировка Ромулу. Силовые и координационные упражнения".

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что Ромулу в ближайшее время вернется в расположение "Спартака", поскольку стороны пока не могут договориться об условиях трансфера.