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Тренер случайно сообщил о переходе Ромулу во "Фламенго"

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Тренер Клеожонес Серенсе случайно выдал информацию о переходе хавбека "Спартака" Ромулу во "Фламенго". На своей странице в Instagram он опубликовал видео тренировки хавбека и написал: "Последняя тренировка перед презентацией в новом клубе. Ромулу ("Фламенго"). Удачи в новом сезоне". Однако спустя какое-то время он отредактировал запись, написав "Тренировка Ромулу. Силовые и координационные упражнения".

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что Ромулу в ближайшее время вернется в расположение "Спартака", поскольку стороны пока не могут договориться об условиях трансфера.

 

Treino físico, com o atleta Rômulo. Força, exercício coordenativo e finalização. @romulob5

Видео опубликовано Cleojones Cearense (@cleojonescearense) Янв 10 2017 в 8:17 PST

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Материалы REN-TV

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