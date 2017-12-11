Тренер "Астаны" считает, что Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов, комментируя информацию о возможном переходе полузащитника его команды Патрика Твумаси в "Спартак", сказал, что такой трансфер мог бы стать шагом вперед для 23-летнего ганца. Специалист, что контракт с казахстанцами истекает 31 декабря, отметил, что не знает деталей возможной сделки.

– Если будет хорошее предложение, Патрика надо отпускать, – цитирует "Спорт день за днем" Стойлова. – Я не знаю подробностей, все должно решаться на уровне клубов.

– Для ганца подобный трансфер стал бы шагом вперед?

– Конечно, большим шагом. Патрику надо ответственно и серьезно работать, чтобы перейти в такую команду, как "Спартак".

– Твумаси – лидер "Астаны"?

– Не думаю.

– Почему?

– Потому что один игрок не может вывести команду в 1/16 финала Лиги Европы. Важны именно коллективные действия. В "Астане" нет Месси и Роналду. Но Твумаси – сумасшедший игрок.

– В каком смысле?

– У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке".