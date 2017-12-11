Тренер "Астаны" считает, что Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке"

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов, комментируя информацию о возможном переходе полузащитника его команды Патрика Твумаси в "Спартак", сказал, что такой трансфер мог бы стать шагом вперед для 23-летнего ганца. Специалист, что контракт с казахстанцами истекает 31 декабря, отметил, что не знает деталей возможной сделки.
– Если будет хорошее предложение, Патрика надо отпускать, – цитирует "Спорт день за днем" Стойлова. – Я не знаю подробностей, все должно решаться на уровне клубов.
– Для ганца подобный трансфер стал бы шагом вперед?
– Конечно, большим шагом. Патрику надо ответственно и серьезно работать, чтобы перейти в такую команду, как "Спартак".
– Твумаси – лидер "Астаны"?
– Не думаю.
– Почему?
– Потому что один игрок не может вывести команду в 1/16 финала Лиги Европы. Важны именно коллективные действия. В "Астане" нет Месси и Роналду. Но Твумаси – сумасшедший игрок.
– В каком смысле?
– У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в "Спартаке".
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/glavnyj-trener-astany-stojlov-tvumasi-legko-zaigral-by-v-spartake
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Специалист, что контракт - СЭ, ну вы красавцы)
19:21