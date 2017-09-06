Трансфер Тельо из "Барселоны" в "Спартак" сорвался за сутки до объявления

Полузащитник Кристиан Тельо был близок к переходу из "Барселоны" в "Спартак" этим летом, утверждает webola.cat. Клубы уже согласовали условия сделки - хавбек должен был обойтись красно-белым в 10 миллионов евро. Однако за сутки до официального оглашения трансфера игрок отказался от перехода, и сделка сорвалась. В результате Тельо перешел в "Бетис" за 4 миллиона.

Также отмечается, что "Барса" хотела продать нападающего Мунира Эль-Хаддади в "Зенит" за 20 миллионов, однако сам футболист отказался ехать в Россию и был арендован "Алавесом".

В минувшем сезоне Тельо на правах аренды защищал цвета "Фиорентины". На его счету 36 матчей и 4 мяча в чемпионате Италии. Эль-Хаддади провел 33 матча и забил 6 голов в составе "Валенсии" в сезоне-2016/17.