Трансфер Пулишича стал 3-м в списке самых дорогих подписаний "Челси"

Трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишич стал для "Челси" третьим в списке самых дорогих подписаний в истории клуба. Сумма перехода составила 64 миллиона евро.

Больше лондонцы заплатили только "Атлетику" за вратаря Кепу Аррисабалагу (80 миллионов) и "Реалу" за форварда Альваро Морату (66 миллионов).

Пулишич перейдет в состав "Челси" только летом. До конца текущего сезона игрок продолжит выступать за "Боруссию" на правах аренды. Отмечается, что плата с немецкого клуба за полгода аренды взиматься не будет.

20-летний американец в этом сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

At €64m, Christian Pulisic is Chelsea's third-most expensive signing in history ✍️ pic.twitter.com/icF7oT3HLQ – ESPN UK (@ESPNUK) 2 января 2019 г.

Пулишич переходит из "Боруссии" в "Челси". Сумма трансфера - 64 миллиона евро