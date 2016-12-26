Трансфер Линделефа в "Манчестер Юнайтед" откладывается из-за проблем у "Бенфики"

"Бенфика" отложила трансфер шведского защитника Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" из-за проблем, возникших с бывшим клубом футболиста, сообщает A Bola. "Вестерос", в котором 22-летний защитник начинал карьеру, требует у "орлов" 250 тысяч евро, перед тем как их воспитанник сменит команду.

При переходе в "Бенфику" в контракте Линделефа была прописана эта сумма, которую португальский клуб обязан был выплатить, если швед сыграет в 10 матчах Лиги чемпионов. В сезоне-2015/16 он провел 4 игры, а в текущем сезоне отыграл в 6 встречах.

Напомним, что трансфер Линделефа обойдется "Манчестер Юнайтед" в 45 миллионов евро.