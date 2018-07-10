20:40 | Футбол — Трансферы

Трансфер Криштиану Роналду установил рекорд Италии

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого дорогого трансфера для итальянских клубов. Ни один из них ранее не платил за футболиста более 90 миллионов евро. Предыдущий рекорд установил будущий клуб Роналду "Ювентус", который два года назад приобрел у "Наполи" аргентинца Гонсало Игуаина. Интересно, что третий в истории итальянских клубов трансфер – Эрнана Креспо – из "Пармы" в "Лацио" относится к 2000 году.

Самые дорогие покупки итальянских клубов

Игрок

Страна

Откуда

Куда

Год

Сумма*

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

Реал

Ювентус

2018

112,00

Гонсало ИГУАИН

Аргентина

Наполи

Ювентус

2016

90,00

Эрнан КРЕСПО

Аргентина

Парма

Лацио

2000

56,81

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

Парма

Ювентус

2001

52,88

Кристиан ВЬЕРИ

Италия

Лацио

Интер

1999

46,48

Леандро БОНУЧЧИ

Италия

Ювентус

Интер

2017

42,00

РУЙ КОШТА

Португалия

Фиорентина

Милан

2001

42,00

Лилиан ТЮРАМ

Франция

Парма

Ювентус

2001

41,50

* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.

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