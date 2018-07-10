Трансфер Криштиану Роналду установил рекорд Италии

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого дорогого трансфера для итальянских клубов. Ни один из них ранее не платил за футболиста более 90 миллионов евро. Предыдущий рекорд установил будущий клуб Роналду "Ювентус", который два года назад приобрел у "Наполи" аргентинца Гонсало Игуаина. Интересно, что третий в истории итальянских клубов трансфер – Эрнана Креспо – из "Пармы" в "Лацио" относится к 2000 году.

Самые дорогие покупки итальянских клубов

* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.