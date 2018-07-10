Трансфер Криштиану Роналду установил рекорд Италии

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого дорогого трансфера для итальянских клубов. Ни один из них ранее не платил за футболиста более 90 миллионов евро. Предыдущий рекорд установил будущий клуб Роналду "Ювентус", который два года назад приобрел у "Наполи" аргентинца Гонсало Игуаина. Интересно, что третий в истории итальянских клубов трансфер – Эрнана Креспо – из "Пармы" в "Лацио" относится к 2000 году.
Самые дорогие покупки итальянских клубов
|
Игрок
|
Страна
|
Откуда
|
Куда
|
Год
|
Сумма*
|
Португалия
|
Реал
|
Ювентус
|
2018
|
112,00
|
Аргентина
|
Наполи
|
Ювентус
|
2016
|
90,00
|
Аргентина
|
Парма
|
Лацио
|
2000
|
56,81
|
Италия
|
Парма
|
Ювентус
|
2001
|
52,88
|
Италия
|
Лацио
|
Интер
|
1999
|
46,48
|
Италия
|
Ювентус
|
Интер
|
2017
|
42,00
|
Португалия
|
Фиорентина
|
Милан
|
2001
|
42,00
|
Франция
|
Парма
|
Ювентус
|
2001
|
41,50
* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Лацио
- Наполи
- Криштиану Роналду
- Парма
- Гонсало Игуаин
- Джанлуиджи Буффон
- Эрнан Креспо
- Леонардо Бонуччи
- Кристиан Вьери
- Руй Кошта
- Лилиан Тюрам