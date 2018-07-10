Трансфер Криштиану Роналду - просто космос для игроков 30+

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду значительно переписал трансферный рекорд для футболистов старше 30 лет. Предыдущий рекордсмен-ветеран Леонардо Бонуччи прошлым летом сменил "Ювентус" на "Милан" за 42 000 000 евро. Любопытно, что самый дорогим игроком старше 32 лет 10 июля 2018 года считался чилиец Клаудио Браво, перешедший из "Барселоны" в "Манчестер Сити" за 18 миллионов.

Самые дорогие трансферы футболистов 30 лет и старше

* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.