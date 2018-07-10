Трансфер Криштиану Роналду - просто космос для игроков 30+

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду значительно переписал трансферный рекорд для футболистов старше 30 лет. Предыдущий рекордсмен-ветеран Леонардо Бонуччи прошлым летом сменил "Ювентус" на "Милан" за 42 000 000 евро. Любопытно, что самый дорогим игроком старше 32 лет 10 июля 2018 года считался чилиец Клаудио Браво, перешедший из "Барселоны" в "Манчестер Сити" за 18 миллионов.
Самые дорогие трансферы футболистов 30 лет и старше
|
Игрок
|
Возраст
|
Страна
|
Откуда
|
Куда
|
Год
|
Сумма*
|
33
|
Португалия
|
Реал
|
Ювентус
|
2018
|
112,00
|
30
|
Италия
|
Ювентус
|
Милан
|
2017
|
42,00
|
30
|
Бельгия
|
Рома
|
Интер
|
2018
|
38,00
|
31
|
Аргентина
|
Фиорентина
|
Рома
|
2000
|
36,15
|
30
|
Франция
|
Кельн
|
Тяньцзинь Цюаньцзянь
|
2018
|
29,00
|
30
|
Камерун
|
Интер
|
Анжи
|
2011
|
27,00
|
30
|
Аргентина
|
Дженоа
|
Интер
|
2009
|
25,00
|
30
|
Швеция
|
Милан
|
ПСЖ
|
2012
|
21,00
* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Манчестер Сити
- Златан Ибрагимович
- Криштиану Роналду
- Диего Милито
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- Леонардо Бонуччи
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- Раджа Наингголан
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