20:44 | Футбол — Трансферы

Трансфер Криштиану Роналду - просто космос для игроков 30+

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду значительно переписал трансферный рекорд для футболистов старше 30 лет. Предыдущий рекордсмен-ветеран Леонардо Бонуччи прошлым летом сменил "Ювентус" на "Милан" за 42 000 000 евро. Любопытно, что самый дорогим игроком старше 32 лет 10 июля 2018 года считался чилиец Клаудио Браво, перешедший из "Барселоны" в "Манчестер Сити" за 18 миллионов.

Самые дорогие трансферы футболистов 30 лет и старше

Игрок

Возраст

Страна

Откуда

Куда

Год

Сумма*

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

33

Португалия

Реал

Ювентус

2018

112,00

Леонардо БОНУЧЧИ

30

Италия

Ювентус

Милан

2017

42,00

Раджа НАИНГГОЛАН

30

Бельгия

Рома

Интер

2018

38,00

Габриэль БАТИСТУТА

31

Аргентина

Фиорентина

Рома

2000

36,15

Антони МОДЕСТ

30

Франция

Кельн

Тяньцзинь Цюаньцзянь

2018

29,00

Самюэль ЭТО’О

30

Камерун

Интер

Анжи

2011

27,00

Диего МИЛИТО

30

Аргентина

Дженоа

Интер

2009

25,00

Златан ИБРАГИМОВИЧ

30

Швеция

Милан

ПСЖ

2012

21,00

* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.

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