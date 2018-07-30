Трансфер Карпина - один из самых дорогих в мире в 1996 году

Трансфер Валерия Карпина из "Реал Сосьедад" в "Валенсию" в 1996 году стал одним из самых дорогих в Испании. Тогда за россиянинина заплатили 5,3 миллиона фунтов стерлингов, что стало четвертым показателем тем летом.

В тройку вошли переходы Роналдо (12,3 миллиона, из ПСВ в "Барселону"), Предраг Миятович (6,4 миллиона, из "Валенсии" в "Реал") и Ривалдо (5,4 миллиона, из "Палмейраса" в "Депортиво").

Команды испанского чемпионата тем летом потратили 128 миллионов фунтов стерлингов, итальянского - 85 миллионов, английского - 75 миллионов.