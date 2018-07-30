Трансфер Карпина - один из самых дорогих в мире в 1996 году

Трансфер Валерия Карпина из "Реал Сосьедад" в "Валенсию" в 1996 году стал одним из самых дорогих в Испании. Тогда за россиянинина заплатили 5,3 миллиона фунтов стерлингов, что стало четвертым показателем тем летом.
В тройку вошли переходы Роналдо (12,3 миллиона, из ПСВ в "Барселону"), Предраг Миятович (6,4 миллиона, из "Валенсии" в "Реал") и Ривалдо (5,4 миллиона, из "Палмейраса" в "Депортиво").
Команды испанского чемпионата тем летом потратили 128 миллионов фунтов стерлингов, итальянского - 85 миллионов, английского - 75 миллионов.
A look back at the top signings in Spain, Italy and England from Summer 1996. Some real 'bargains' amongst this lot. (Source: @Footy) pic.twitter.com/UmRB5l87Jj– Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 30 июля 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Валерий Карпин
- ПСВ
- Валенсия (футбол)
- Палмейрас
- Роналдо
- Депортиво
- Реал Сосьедад
- Миятович