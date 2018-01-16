Трансфер Бартоша Саламона в "Краснодар" сорвался

По информации "СЭ", переход польского защитника Бартоша Саламона в "Краснодар" сорвался.
Стороны довольно долго вели переговоры, однако окончательной договоренности достичь не удалось. 26-летний центральный защитник (рост – 1,96 м), принадлежит "Кальяри", а в этом сезоне выступает на правах аренды в команде СПАЛ (Серия А), в текущем чемпионате он провел 16 матчей.
В составе "Кальяри" он провел 51 матч и забил два мяча. За сборную Польши на его счету 9 игр. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.
njlws.9957
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
14:56
Gomer8888
наверное нельзя в день больше 50 новостей про Спартак ))) вот программа автоматом на Краснодар исправляет
14:10
Roov
Запутали совсем!) Кто интересовался-то? Тут вы его в Спартак сватаете https://www.sport-express.ru/football/transfers/news/smi-spartak-interesuetsya-zaschitnikom-spala-1359581/ Или после этой новости Быков отшили?))
13:37
shpasic
только же утром писали, что он в Спартак перейдёт)
13:37