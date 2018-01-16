Трансфер Бартоша Саламона в "Краснодар" сорвался

По информации "СЭ", переход польского защитника Бартоша Саламона в "Краснодар" сорвался.

Стороны довольно долго вели переговоры, однако окончательной договоренности достичь не удалось. 26-летний центральный защитник (рост – 1,96 м), принадлежит "Кальяри", а в этом сезоне выступает на правах аренды в команде СПАЛ (Серия А), в текущем чемпионате он провел 16 матчей.

В составе "Кальяри" он провел 51 матч и забил два мяча. За сборную Польши на его счету 9 игр. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.