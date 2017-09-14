"Тракай" призвал "Вардар" цивилизованно решить вопрос по Максимову

Пресс-служба литовского "Тракая" в очередной раз подчеркнула, что переход российского нападающего Максима Максимова в "Вардар" является незаконным. Воспитанник "Факела" этим летом перешел в клуб из Македонии, однако "Тракай" заявил, что не получал от него никаких официальных запросов или документов о расторжении контракта.

В интервью македонским СМИ представитель пресс-службы "Тракая" сказал:

"Переход Максима Максимова из "Тракая" в "Вардар" официально не состоялся. Кроме того, переговоры о возможном переходе не проводились. Мы хотим подчеркнуть, что в контракте нет пункта о выкупе игрока. Ни "Вардар", ни какой-либо другой клуб не имеют права приобретать Максимова без письменного разрешения "Тракая". "Вардар" объявил о заключении контракта с Максимовым, игнорируя тот факт, что у Максимова действующий контракт с "Тракаем". Поэтому мы считаем, что действия "Вардара" нарушают правила турниров, проводимых под эгидой ФИФА.

Хотим подчеркнуть, что если господин Максимов не вернется в "Тракай" в течение нескольких дней, это будет означать разрыв контракта без законных оснований. В этом случае предусмотрены очень серьезные штрафы не только игроку, но и клубу.

Согласно регламенту, клубу будет запрещено регистрировать новых игроков в два трансферных окна. Мы не уверены, действительно ли "Вардар" понимает серьезность этой ситуации, но еще не поздно решить вопрос цивилизованно".

Напомним, что "Вардар" – соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. В эти минуты клубы проводят поединок между собой. Максимов в заявку на игру не попал.

Трансляция матча "Вардар" – "Зенит"