"Трабзонспор" летом снова попытается купить Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски может летом перейти в "Трабзонспор", утверждает fotomac.com.tr. Его контракт с красно-белыми истекает по окончании сезона, и турецкой команде он может достаться бесплатно.

"Трабзонспор" пытался приобрести Таски еще зимой - СМИ даже указывали, что трансфер обойдется в миллион евро, а получать он будет в клубе 2,3 миллиона в год. В результате сделка не состоялась, и немецкий футболист остался в "Спартаке". В текущем сезоне на его счету 12 матчей в чемпионате России и 1 - в Кубке страны.