"Трабзонспор" интересуется Поповым

"Трабзонспор" в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести у "Спартака" полузащитника Ивелина Попова, сообщает Sabah. Тем не менее турецкий клуб не готов сделать предложение по трансферу 29-летнего болгарина из-за высокой стоимости, поэтому хочет арендовать игрока. В текущем сезоне хавбек сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Отметим, ранее Попов играл в Турции за "Газиантепспор".

Напомним, по информации "СЭ", "Трабзонспор" также проявляет интерес к полузащитнику "Терека" Олегу Иванову.