"Трабзонспор" арендовал хавбека "Милана" Сосу

Полузащитник "Милана" Хосе Соса перешел в "Трабзонспор", сообщает пресс-служба турецкого клуба. 32-летний аргентинец будет выступать за "Трабзонспор" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что "Милан" продаст игрока за 6 миллионов евро, а заработная плата хавбека будет составлять 4 миллиона.

Напомним, что Соса перебрался в "Милан" из "Бешикташа" в 2016 году, в прошлом сезоне он сыграл в 19 матчах и сделал три голевые передачи.