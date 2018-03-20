"Тоттенхэм" претендует на Заа

Ивуарийский вингер "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает the Daily Mail. Сумма сделки может составить 40 миллионов фунтов.

Заа считается самым ценным игроком команды. Руководство клуба считает, что ивуариец стоит дороже. "Шпоры" уже делали предложение "Кристал Пэлас" в размере 12 миллионов фунтов, летом 2016 года, но владелец клуба Стив Париш назвал его смешным и сделка не состоялась.

Текущий контракт Вильфрида Заа рассчитан до 2022 года, с зарплатой около 100 тыс. фунтов в неделю.