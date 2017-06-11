"Тоттенхэм" нашел замену Уокеру в чемпионате Франции

"Тоттенхэм" может приобрести защитника "Порту" Рикарду Перейру, сообщает Sabado. 23-летний футболист два последних сезона провел в аренде в "Ницце". В минувшем чемпионате Франции он провел 30 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Всего за клуб – 57 игр, два гола и 8 результативных передач.

В контракте игрока прописана сумма отступных в 25 миллионов евро, которую "Тоттенхэм" согласен выплатить. Отмечается, что Перейра станет заменой Кайлу Уокеру, который с большой долей вероятности сменит клуб этим летом.