09:49 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Тоттенхэм" может заменить Ллориса на Пикфорда или Харта

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"Тоттенхэм" занялся поиском вариантов возможной замены вратаря Юго Ллориса. Как сообщает The Mirror, "шпоры" не могут договориться с французом о новом контракте. Интерес к Ллорису проявляют другие клубы, поэтому его уход после окончания сезона не исключен. Это вынуждает "Тоттенхэм" искать запасные варианты.

По данным источника, "шпоры" готовы подписать 22-летнего голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда. Еще один вариант – Джо Харт, на которого в "Манчестер Сити" не рассчитывают. Нынешний сезон он проводит на правах аренды в "Торино".

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