"Тоттенхэм" может подписать Товена

Вингер "Марселя" Флориан Товен летом может вернуться в чемпионат Англии. Как сообщает RMC, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино является давним поклонником 24-летнего француза, и хочет поработать с игроком. В связи с этим аргентинский специалист обсудил вопрос трансфера со своим соотечественником Марсело Бьельсой, который ранее тренировал провансальцев.

В текущем сезоне Товен, игравший ранее в Англии за "Ньюкасл", сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач.