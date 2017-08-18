"Тоттенхэм" договорился о покупке Санчеса

"Тоттенхэм" объявил, что договорился с "Аяксом" о переходе защитника Дависона Санчеса. Трансфер будет оформлен официально, если игрок успешно пройдет медицинское обследование и получит разрешение на работу в Англии. Ранее появилась информация, что "шпоры" заплатят за 21-летнего колумбийца 46 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчес сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.